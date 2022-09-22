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Spor Ersin Destanoğlu ateşle oynuyor!
Spor

Ersin Destanoğlu ateşle oynuyor!

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, derbi öncesinde yine sözleşme krizi çıkardı. Yıllık 24 milyon lira isteyen 21 yaşındaki eldivene son olarak 12 milyon lira teklif edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 11:10:00 -
Ersin Destanoğlu ateşle oynuyor!

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, derbi öncesinde yine sözleşme krizi çıkardı. Yıllık 24 milyon lira isteyen 21 yaşındaki eldivene son olarak 12 milyon lira teklif edildi.

Geçtiğimiz günlerde Ersin ile yönetim arasında yapılan görüşmelerde el sıkışılmıştı ancak Fenerbahçe derbisi öncesi yeniden bir kriz çıktı.

Genç eldiven, 4 yıllık mukaveleyle birlikte senelik 1.4 milyon euro talep etti. Yönetim ise bu rakamı fazla buldu ve en son 1 milyon euro ödeyebileceklerini iletti. Siyah-beyazlı idareciler, Ersin ile 5 senelik mukavele imzalamak istiyor.

Genç kalecinin menajeri yıllık 24 milyon lira istediklerini aktarırken, Beşiktaş yönetimi ise 12 milyon lira verebileceklerini futbolcu cephesine iletti.

Ceyhun Kazancı, Fenerbahçe maçı öncesi olası bir krizin önüne geçmek için milli arada Ersin ve menajeriyle yeniden görüşecek.

Kazancı'nın hedefi ön protokol imzalayıp hem oyuncunun moral ve motivasyonunu yükseltmek hem de derbide kaleye geçmesini sağlamak.

Bilindiği gibi Ersin'le yönetim arasında yaşanan sözleşme krizi nedeniyle 2 maçlığına kaleye Emre Bilgin geçmişti. Emre de performansıyla yetersiz kalmıştı.

 

 

 

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