Ersan Şen şimdi de stokçuların avukatlığına soyundu! 'Cebinde parası olan stoklar'

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Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Habertürk TV canlı yayınında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Şeker de artar, mısır da artar. Fiyatın artacağını bilen birisi varsa istediği kadar mal alır kardeşim." diyerek stokçuları aklayan Ersan Şen, "Baklavacı şekerde artışı öngörüyorsa ve gücü varsa 10 ton şekerini alır koyar, çiftçi de 5 ton şekerini alır koyar." ifadelerini kullandı.

'Zabıtan stokçuluğu önleyemez'

Şen, Faruk Aksoy'un, "Peki satış yapmayıp, sadece stok yapıyorsa ne yapılacak?" diye sordu.

Ersan Şen, Aksoy'un sorusuna, "Öyle öngörü ile kimsenin stok yaptığı belirlenemez." diye cevap verdikten sonra, "Senin zabıtan stokçuluğu önleyemez. Ceza hukuku yardımcı kaynaktır. Senin ekonomi yönetimine güvenilmiyor." şeklinde konuştu.