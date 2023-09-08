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Medya Ersan Şen, o partinin İstanbul adayı mı olacak? Ahmet Hakan bombayı patlattı
Medya

Ersan Şen, o partinin İstanbul adayı mı olacak? Ahmet Hakan bombayı patlattı

Yeniakit Publisher
2023-09-08 09:47:00 -
Ersan Şen, o partinin İstanbul adayı mı olacak? Ahmet Hakan bombayı patlattı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in İyi Parti'nin İstanbul adayı olabileceğine yönelik düşüncesini dile getirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in İyi Parti'nin İstanbul adayı olabileceğine yönelik düşüncesini dile getirdi. 

Hakan, Şen için, "Cerbezeli bir adam Ersan Şen. Hitabeti kuvvetli. Hiddeti samimi. Bazen polemik gücü yüksek saatli bir bomba olabiliyor. An gelip patlayacak cinsten. Eleştirildiği tek bir husus var Ersan Şen’in: Her konuda bir fikrinin olması. Ama çok da üzerinde durmaya değecek bir eleştiri değil bu. Sorarım size: Türkiye’de her konuda bir fikri olmayan kaç kişi var ki?" yorumunu yaptı. 

Genel seçim döneminde Ersan Şen'in "Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" dediğini, Meral Akşener'in kendisini aradığını hatırlatan Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Tarafsız Bölge’nin görünmez kahramanı Onur, 'Ersan Şen, İYİ Parti’nin İstanbul adayı olamaz mı? Bu konu tartışmaya değer bir konu değil mi' diye sordu. Kendisine cevabım şu oldu: 'Değer ki hem de nasıl değer.'
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Ve geçen akşam tartıştık bu konuyu programda kısa bir süre. Konuklarımızın tamamı fena halde akla yatkın buldu bu ihtimali.

Meral Akşener’in hür ve müstakil olma emelinin sonunda Ersan Şen, İYİ Parti’nin İstanbul adayı olursa... Bizim Onur’a yükte ağır, pahada hafif bir madalya takacağım.” 

 

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Yorumlar

Ahmet Tunç

Ahmet Hakan denen yazdı ise çok önemli.
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