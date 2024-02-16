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Medya Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi! Saymaz Şen'e böyle parmak salladı
Medya

Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi! Saymaz Şen'e böyle parmak salladı

Yeniakit Publisher
2024-02-16 08:57:00 - 2024-02-16 08:59:23

Yerel seçimin tartışıldığı canlı yayında hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci İsmail Saymaz arasında tansiyon yükseldi. Saymaz, kendisinin 'uzun konuştuğundan' dert yakınarak argo kelime kullanan Şen'e, "Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm, üslupsuzluk yaparım, saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız" diye yanıt verdi. Sunucu yayına ara verdi.

Sözcü TV'de canlı yayın esnasında Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ve gazeteci İsmail Saymaz birbirine girdi.

Yerel seçim konusunun ele alındığı programda İsmail Saymaz konuşurken Şen, "Bana söz verecek misiniz, yoksa yayından çıkayım mı?" diye bir tepkiyle araya girdi.

Saymaz, "Hocam bir dakika" diye karşılık verdi.
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Şen ise, "1 saattir konuşuyorsun İsmail." diyerek sert çıktı.

Serap Belovacıklı araya gideceklerini söyleyince de, "Şehir dışından yayına katılıyorum, kendi başınıza program idare ediyorsunuz ne yaparsanız yapın!" dedi.

Erşen Şen, Saymaz'a "1 saattir konuşulur mu l*n? İnsaf" diyerek sert tepki gösterdi.

SAYMAZ DA SERT ÇIKTI

Şen'in argo ifadesiyle afallayan Saymaz ise tepkisini, "Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın, size hürmetim var, benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm, üslupsuzluk yaparım, saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız" diyerek dile getirdi.

Yaşanan gerginliğin ardından moderatör Serap Belovacıklı da tansiyonu düşüremezken reklam arasına girildi.

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