Ersan Şen, 50 bin kişinin katili PKK'yı öven HDP ile HÜDA PAR'ı bir tuttu!

Cumhur İttifakı'na karşı açıklamalarıyla bilinen Prof. Dr. Ersan Şen Habertürk canlı yayınında PKK'ya yakınlığı ile bilinen HDP'yi HÜDA PAR'la aynı kefeye koydu.

Ersan Şen'in açıklamaları şöyle:

HÜDA PAR'ın parti programını ben dinledim. MHP öyle bir programı olan bir partiye destek vermez. HDP üzerinden bu kadar büyük sözler edip ardından dışarıdan destekleyecek içerden destekleyeceksin dersen olmaz böyle iş, kardeşim o kişinin kardeşi neden TRT ekranlarında konuştu. Amaç seçim kazanmak. HÜDA PAR'ın yanında oturup MHP'nin ses vermemesi imkansız. MHP'nin kırmızı çizgisi vardır. MHP'nin olduğu yerde bunlar tartışılmaz. Neyi kaybederse kaybetsin. MHP'nin kırmızı çizgileri var gözünün yaşına bakmaz. MHP'nin sessizliğe gömülmesini ben normal göremem. Ben şununla sıkıştırmıyorum.

"Kırmızı çizgi"

AK Parti'nin bu kadar laf ettikten sonra HDP'ye gitmesi anayasa için normal değildir. MHP gitmedi. CHP'yi en ufak bir hususta itaf ederken anayasa çalışması diyerek HDP'ye gidemezsiniz. MHP'nin duruşu vardır. Bir ittifak kültürü var. Bir yere kadar ses çıkarmazsın ama kırmızı çizgi açıldığında tepki koyarsın.