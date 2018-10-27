THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ersan İlyasova, takımını galibiyete uçurdu

NBA takımlarından Milwaukee Bucks'un formasını giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, attığı 16 sayı ile takımını galibiyete taşıdı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 12:51
Ersan İlyasova, takımını galibiyete uçurdu

Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın skorer oyununun yardımıyla konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 125-95 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Sezona 5'te 5 yaparak başlayan Milwaukee Bucks'ta oyuna sonradan giren Ersan İlyasova, sahada kaldığı 20 dakika içinde 16 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalma, 1 asist ve 1 blokluk performansıyla galibiyete doğrudan katkı sağladı. Khris Middleton 16 sayı, Giannis Antetokounmpo ise 15 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaparak skora katkı sağladı.

Toronto en iyi sezon başlangıcına imza attı

Toronto Raptors, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 116-107 mağlup ederek tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Doğu Konferansında çıktığı 6 maçı da kazanarak liderliğini sürdüren Raptors'ta Kyle Lowry 20 sayı ve 12 asistle double-double yaparken, Kawhi Leonard 21 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Jonas Valanciunas 17 sayıyla oynadı. Bu sezon 3. kez kaybeden Mavericks'te Luka Doncic 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Wesley Matthews 21 sayı, DeAndre Jordan da 18 sayı ve 15 ribauntla maçı tamamladı.

Durant'tan 41 sayı

Son iki sezonun şampiyonu Golden State Warriors, bu sezonki beşinci galibiyetini deplasmanda New York Knicks'i 128-100 mağlup ederek aldı. Warriors'ta all star oyunculardan Kevin Durant 41 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Stephen Curry 29, Draymond Green ise 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Knicks'te Tim Hardaway Jr. 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

İşte sonuçlar...

Charlotte Hornets- Chicago Bulls: 135-106

New York Knicks-Golden State Warriors: 100-128

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 116-107

Houston Rockets- Los Angeles Clippers: 113-133

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 95-125

New Orleans Pelicans- Brooklyn Nets: 117-115

Sacramento Kings- Washington Wizards: 116-112

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 12:51
  1. Amerika
  2. Dallas
  3. Toronto Raptors
  4. Houston Rockets
  5. New York Knicks
  6. Washington Wizards
  7. Washington
  8. Los Angeles
  9. Ersan İlyasova

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meksika basını Phillip Cocu'yu Diego Reyes üzerinden hedef aldı
    1. Meksika basını Phillip Cocu'yu Diego..
    2. Ali Koç, Guliyev'i alnından öptü
    3. Fenerbahçe'den Volkan spaylaşımı!
    4. Bomba sonunda patladı! Gomez,..
    5. Gençlik nereye gidiyor? Öz babasına..
    6. Bir şehir bunu konuşuyor! Milyonluk..
    7. Belirlenen aday ben merkezli değil biz..
    8. Ersan İlyasova, takımını galibiyete..
    9. Dünyayı karartanlar
    10. Kızına tren çarpan anne acı haberi..
    11. Gözden düşen Loris Karius, kızağa..
    12. Pornografi genç dimağları mahvediyor!
    13. AYM’den Hizbut Tahrir dâvâsında..
    14. Sözcü’den Diyanet’e “siyaset konuş”..
    15. Birleşik Krallık gözünü Türkiye'ye dikti
    16. Bu sezon Türkiye'yi Galatasaray..
    17. 28 Şubat mağdurlarını serbest bırakın
    18. Sultangazi'de 3 katlı binada yangın!
    19. Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Büyük..
    20. İsrail ve Filistin arasında ateşkese..
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri