Eros diyenler nerede? Elazığ'da başıboş köpekler kediyi parçaladı!

Kedi Eros'un bir şahıs tarafından vahşice katledilmesine tepki gösteren sözde hayvanseverler, başıboş sokak köpekleri tarafından parçalanan kedilere sessiz kalıyor.

Elazığ Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda sahipsiz başıboş köpekler bir kediyi parçaladı.

Sabaha doğru mahalle sakinleri köpek seslerini duydu. Balkona çıkan vatandaşlar, başıboş sokak köpeklerinin bir kediyi boğazladığını fark etti. Saldırı sırasında kaçmaya çalışan fakat etrafı sokak köpeklerince çevrilen kedi, feci şekilde parçalanarak telef oldu.

O anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından sokak boyunca dolaşan ve havlayan köpekler ise etrafta panik oluşturdu.