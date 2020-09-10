Erol Mütercimler’e ayar üstüne ayar! "Milli Mücadelede laiklik ve şapka var mıydı?"

Çakma stratejist Erol Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında İmam Hatiplilere yönelik alçak sözleri infiale yol açtı. İmam Hatipliler hakkında "cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız" diyerek haddini fazlasıyla aşan Mütercimler, gelen tepkiler sonrası çark ederek sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.

Alçak sözleri nedeniyle özür dileyen Mütercimler, "O yayınlanmış bölümü dinleyip kalbi kırılan, üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlk skandalı değil

Öte yandan İmam Hatipliler üzerinden Müslümanlara kin ve nefret kusan Mütercimler'in bu sözleri ilk skandalı değil. Mütercimler yıllar önce Habertürk televizyonunda katıldığı programda Fatih Altaylı ile birlikte karşılıklı olarak Müslümanları ayaklarından sallandırmaktan bahsetmişti.

"Hacı" "Hoca" olarak bahsettikleri Müslümanların direklere asılması gerektiğini savunan Erol Mütercimler, Mustafa Kemal'e de Kurtuluş Savaşı’nı erken başlatıp Yunan işgalini önlediği için kızgın olduğunu söylemişti.

Cumhuriyet’in ilanı sonrası çıkarılan "şapka kanunu"na muhalefet ettiği için idam edilen İskilipli Atıf Hoca başta olmak üzere çok sayıda Müslümanın katledilişi hakkında tek kelam etmeyen Mütercimler, "Mustafa Kemal'e kızgınım, kırgınım. Bu kadar erken yapmasaydı şu savaşı. Şu ülke bir Yunan işgali görseydi. Yunanlılar o hacı, hoca tayfasını öldürüp telgraf direklerinde bir sallandırsaydı. Hem de ayaklarından... O camiler yıkılıp, hepsi ahır yapılmış olsaydı. Bir yaşansaydı bunlar" dedi.

Mütercimler'e ayar üstüne ayar

Erol Mütercimler'in bu skandal sözlerine Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'dan da sert tepki geldi.

Milli Mücadele'nin şapka ve laiklik için yapılmadığını belirten Coşkun, Mütercimler'e ayar üstüne ayar verdi. Mütercimler'in tarihi zerre kadar bilmediğini aktaran Coşkun Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmadan önce Anadolu'da "Milli Mücadele" hareketinin başladığını söyleyeyerek şu ifadeleri kullandı:

"Maraş ne zaman kurtuldu, Antep'te Şahin Bey ne zaman mücadele ediyordu, Antalya'da neler oluyordu, Mustafa Kemal'den önce harekat başlamamış mıydı? Evet Mustafa Kemal'den sonra bu direniş daha derli toplu bir harekata dönüştü ama zaten başlamıştı. Anadolu insanları düşmanı yurdundan kovmaya başlamıştı.

Hacı ve hocaları sallandırmak bahsediyor. Ben de soruyorum sizlere Mustafa Kemal ve arkadaşları da olmak üzere Milli Mücadeleyi yapan kişiler laiklik için mi dövüştüler, şapka mı vardı başlarında? Fesli meczuplar diyorsunuz. Mustafa Kemal fes takmıyor muydu o zaman? Bana bir tane kanıt gösterin şapka için yapılmıştır. Laiklik için bu savaş verilmiştir diye bir tane delil gösterin."

Mustafa Kemal'in minbete çıkıp hutbe okuyan tek cumhurbaşkanı olduğunu dile getiren Coşkun, "Mustafa Kemal 7 Şubat 1922'de Balıkesir'de Zağanos Paşa'ya çıkmış Milli Mücadele yıllarında hutbe okutmuştur. Ama o hutbede laiklikten bahsetmiyor. Tam tersine anayasamız Kur'an-ı Kerim'dir dedi. Milli Mücadele'de ne şapka vardır ne laiklik vardır ne de Batı hayranlığı vardır. Tam tersine Batı'ya karşı savaştık biz. Biz İslam'ı ve mabedlerimizi korumak için savaştık. Mustafa Kemal de bunun için savaştığını söyledi. Hacılar hocalar olmasaydı Milli Mücadele yapılamazdı zaten." diye konuştu.