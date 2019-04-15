Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek... Araştırmacı yazar Erol Mütercimler,AK Parti’nin içindeki bazı kişilerin hizipçilik yaparak Binali Yıldırım’a kumpas kurduğunu iddia etti.

Stratejist Erol Mütercimler TV 5'te yayınlanan ‘Gizli Dosya’ programınında çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Seçimdeki usulsüzlük ve şaibeleri görmezden geldi 31 Mart Yerel seçimlerinde ayyuka çıkan şaibeleri görmezden gelen Erol Mütercimler, AK Parti’nin içişlerine karışarak skandal bir iddia ortaya attı. Mütercimler, seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Binali Yıldırım'a AK Parti'li bazı yöneticilerin kumpas kurduğunu öne sürdü. Binali Yıldırım’a kumpas kuruldu Binali Yıldırım’a 31 Mart Yerel Seçimleri sonucuyla ilgili yanlış bilgiler verildiğini, Binali Yıldırım’ın daha sonraki süreçteki sessizliğini buna bağladığını söyleyen Mütercimler, AK Parti’nin içindeki iç çekişme sonucunda Yıldırım’a hizipçilik yapılarak kumpas kurulduğunu da iddia etti.

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