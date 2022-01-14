Erol Mütercimler’den olay çıkış: Millet İttifakı o ismi aday gösterirse Erdoğan yüzde 55 oy ile seçimi kazanır

Siyaset Bilimcisi Dr. Erol Mütercimler, kendi YouTube kanalında yayınladığı videoda 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayları hakkında değerlendirmede bulundu.

"Millet İttifakı'nın adayları arasında 3 tane güçlü aday görülüyor; Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Bunlar içerisinde Kemal Bey'in aday gösterilmemesi en doğru olandır." açıklamasında bulunan Mütercimler, "Söyleyeyim size: Kemal Bey ile Tayyip Bey'i yarışa sokun, Tayyip Bey yüzde 55 ile seçimi alır. Ekrem Bey ve Mansur Bey güçlü gözüküyor ama Ekrem Bey ile ilgili bir şey söyleyeyim: Bakın yaşı genç. Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiasından vazgeçmesi, aday olmadığını söylemesi gerekir." dedi.