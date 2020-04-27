Erol Mütercimler'den çarpıcı sözler: M. Kemal, Ankara'ya ilk geldiğinde İngiliz birliği selamladı

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında, M. Kemal'in Ankara'ya geçtiği zaman bir İngiliz birliğiyle karşılandığını iddia eden Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan ve Erol Mütercimler'den ilginç ifadelerde bulundu.

"Ankara'da İngiliz birliği M. Kemal'i selamladı"

Erol Mütercimler programda, "Ankara'nın neden seçildiğini de anlatayım. 20'nci Kolordu Komutanı Ali Fuat Cebesoy Ankara'da. Ankara'da küçük bir İngiliz birliği var. Hatta Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya ilk geldiğinde bu İngiliz birliği selamlamıştır da. Geldi ya Sivas'tan." ifadelerdelerini kullandı.

"İngilizlerle aramızda bir savaş yok"

Fatih Altaylı'nın "M. Kemal, İngilizlerle birlik olup Osmanlı'yı yıktı" şeklindeki ifadelerin olduğu belirterek yönelttiği soru üzerine Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan ise "Belli yerlerde İngiliz birlikleri var. Türkiye ile İngilizler arasında bir savaş yok. Barış uygulamayan komutanlar silsilesi var." şeklinde konuştu.

Gürkan, şu çarpıcı ifadelerde bulundu:

"Kurtuluş Savaşı'nda aslında Ankara savaşı Yunanistan'a karşı vermiştir. İngiltere'ye karşı diplomatik olarak vermiştir. İtalya bir süre sonra silahlarıyla çekilmiş, Rusya desteklemiştir. Fransa da bakınca... Hatta Beyrut'tan yüksek komiser Georges-Picot geliyor, Sykes-Picot'un şeyi... Görüşüyorlar falan. Sonra Bouillon var, Atatürk ile dost oluyorlar neredeyse. Fransa da bir süre sonra desteklemiştir. Ajan olacak olsa da İngilizlerin ajanı olmasına gerek yok. Osmanlı İmparatorluğu zaten yıkılmıştı. Osmanlı'nın yıkıldığını kabul etmek istemeyen de padişaha laf söyletmemek istiyor da, yıkan da padişah değil aslında İttihat ve Terakki'ydi zaten."

Öte yandan programda Gürkan'ın M. Kemal'in barışa uymayan 'asi' komutanlardan olduğu imasında bulunmasına rağmen, İngiliz birliğinin M. Kemal'e neden selam verdiği ise tartışma konusu oldu.