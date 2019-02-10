Erol Mütercimler: CHP, bu 5 isimden kurtulmadıkça adam olmaz Erol Mütercimler, katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamada, 'CHP, şu 5 isimden kurtulmadıkça adam olmaz' diyerek 5 ismi tek tek saydı.

Eski asker ve araştırmacı yazar Erol Mütercimler, katıldığı bir TV programında CHP'nin seçim stratejisini eleştirdi. Mütercimler, Ekrem İmamoğlu'nun ev hanımlarına ulaşmadan seçimi kazanamayacağını iddia etti. CHP'nin aday belirleme stratejisini de eleştiren Mütercimler, "CHP, lu 5 isimden kurtulmadıkça adam olma şansı yoktur." diyerek Gamze İlgezdi, Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Okan Konuralp isimlerini saydı.

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