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Erol Mütercimler: CHP, bu 5 isimden kurtulmadıkça adam olmaz

Erol Mütercimler, katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamada, 'CHP, şu 5 isimden kurtulmadıkça adam olmaz' diyerek 5 ismi tek tek saydı.

10 Şubat 2019 Pazar 01:25
Erol Mütercimler: CHP, bu 5 isimden kurtulmadıkça adam olmaz

Eski asker ve araştırmacı yazar Erol Mütercimler, katıldığı bir TV programında CHP'nin seçim stratejisini eleştirdi. Mütercimler, Ekrem İmamoğlu'nun ev hanımlarına ulaşmadan seçimi kazanamayacağını iddia etti. 

CHP'nin aday belirleme stratejisini de eleştiren Mütercimler, "CHP, lu 5 isimden kurtulmadıkça adam olma şansı yoktur." diyerek Gamze İlgezdi, Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Okan Konuralp isimlerini saydı. 

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 01:25
  1. erol mütercimler
  2. okan konuralp
  3. gamze ilgezdi
  4. canan kaftancıoğlu
  5. chp
  6. Gamze İlgezdi
  7. Erdoğan Toprak
  8. Seyit Torun

YORUM YAZ

  • iha-siha Sezginiha-siha Sezgin11 dk önce
    iha-siha Sezgin'i demedi mi?
  • Vatandas rıza Vatandas rıza 17 dk önce
    Cehepyi biliyoruzda ak partide bu fetocu adaylari kim belirledi adaylarin ismini yaziyorum fetoyu oven videolari ilk sirada cikiyor bu ne aymazlık

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