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Gündem Erol Evgin rezaleti daha öteye taşıdı: Cumhuriyet kul iken vatandaş olmaktır!
Gündem

Erol Evgin rezaleti daha öteye taşıdı: Cumhuriyet kul iken vatandaş olmaktır!

29 Ekim'de sahneye çıkmadan önce bir video mesaj paylaşan Erol Evgin, "Cumhuriyet, milletin egemenliği, ümmet iken millet olmaktır. Kul iken vatandaş olmaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 23:36:00 - 2022-10-31 23:39:35

 Yeniakit.com.tr 

TRT Haber spikeri Deniz Demir'in yayın akışı dışına çıkarak ümmeti hedef aldığı sözlerine tepki yağarken, Erol Evgin rezaleti bir adım daha öteye taşıdı.

Sahneye çıkmadan önce bir video mesaj paylaşan Evgin, "Cumhuriyet, milletin egemenliği, ümmet iken millet olmaktır. Kul iken vatandaş olmaktır." dedi.

Evgin sözlerine şöyle devam etti:

Bundan tam 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bugün 99. yaşını kutluyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kıymetini çok daha iyi anlıyoruz. Bizler her yaştan milyonlarca genç, bize armağan edilen bu cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmaya kararlıyız.

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