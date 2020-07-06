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Spor

Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması

Sezon sonunda Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulan Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut sessizliğini bozdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 19:21:00 -
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe ile yeni sezon için anlaştığı konuşulan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Öyle bir şey yok. Ben buradayım, hiçbir takımdan teklif almadım. Sözleşme de yapmadım" ifadelerini kullandı

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağı konuşulan Erol Bulut'tan açıklama geldi. Yerel basından Yeni Alanya'ya konuşan Bulut, "Öyle bir şey yok. Ben buradayım, hiçbir takımdan teklif almadım. Sözleşme de yapmadım. Alanyaspor camiası ve taraftarları bilsin ki ben Alanyaspor'un hocasıyım. Takım olarak hedefimiz Türkiye Kupası'nı almak ve Süper Lig'i ilk 5'te bitirmek" ifadelerini kullandı.

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