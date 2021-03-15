Erol Bulut'a tepki kervanına Fazıl Say da katıldı
Zirve yarışındaki Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliğ'ne 2-1 yenilince Teknik Direktör Erol Bulut'a bir tepki de Fazıl Say'dan geldi.
Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say maçın ardından kişisel twitter hesabından futbolculara ve Erol Bulut'a tepki gösterdi..
Fazıl Say, "Hüsranla bitti... Koca bir sezon daha, yazık. Adam kendi kalesine gol atıyor. Neresiyle attı, kendi bile anlamamıştır. Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi. en ufak bir üzüntüsü yok. İstifa. Bu maçı iman gücüyle alırsın." dedi.