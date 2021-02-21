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Spor Erol Bulut yenilgiyi zeminine bağladı
Spor

Erol Bulut yenilgiyi zeminine bağladı

Göztepe'ye 1-0 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, zeminin çok sert olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 22:26:00 -
Erol Bulut yenilgiyi zeminine bağladı

Fenerbahçe Teknik Direkötürü Erol Bulut, Göztepe'ye 1-0 kaybettikleri maçta saha zemininin bozuk olmasının oyunlarını etkilediğini söyledi.

Erol Bulut, maçın ardından yayıncı kuruluşa şu ifadeleri kullandı:

"Kaybedilen bir 3 puan var. Kazanmamız gerekiyordu. İstemediğimiz bir kayıp oldu, bundan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama bunu telafi edeceğimiz maçlar var. Önümüzde 15 hafta var, bunun başlangıcını Trabzon'da yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak güçteyiz. Oyunun yüzde olarak bizde gözükmesi bir şey ifade etmiyor, sonuçta golle sonuçlandıramadık. Zeminin bozuk olması da oynamak istediğimiz oyunu biraz engellemiş oldu."

 

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