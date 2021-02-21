  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Erol Bulut kendinden emin! "Göztepe'ye saygı duyacağız, ancak..."
Spor

Erol Bulut kendinden emin! "Göztepe'ye saygı duyacağız, ancak..."

Trabzon deplasmanına moralli gitmenin tek yolunun Göztepe maçını kazanmak olduğunu söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Göztepe’ye saygı duyacağız. Ancak gücümüzü de sahaya yansıtıp, bu karşılaşma sonunda gülen taraf olacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 09:53:00 -
Erol Bulut kendinden emin! "Göztepe'ye saygı duyacağız, ancak..."

Ligde şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, Göztepe karşılaşması öncesi futbolcularını uyardı. Bulut, “Trabzon deplasmanına moralli gitmek istiyorsanız, Göztepe maçını mutlaka kazanmalısınız” dedi. 90 dakika boyunca ciddiyeti ellerinden bırakmayacaklarını da vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, “Artık kritik haftalara girdik. Bu aşamada kaybedilecek puanlar, zirve yarışında bizi bir hayli zorlar. Şu anda zirveye göz dikmiş, en az 4 takım var. Hata lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam sözlerine “Göztepe’ye saygı duyacağız. Ancak gücümüzü de sahaya yansıtıp, bu karşılaşma sonunda gülen taraf olacağız. Ancak bu maçta alınacak galibiyet, bizim Trabzon deplasmanına daha moralli daha güvenli gitmemizi sağlayacak. Sizlerden Göztepe maçında gereksiz kartlar görmemenizi ve takımınızı Trabzonspor karşısında eksik bırakmamanızı istiyorum” diyerek son verdi.

Kaynak: Fanatik

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD adeta yığınak yapıyor! 150'den fazla helikopter Türkiye sınırına geliyor
Dünya

ABD adeta yığınak yapıyor! 150'den fazla helikopter Türkiye sınırına geliyor

150’den fazla Amerikan helikopter, İskeçe'de atış eğitim tatbikatlarında kullanılmak için Yunanistan'a getiriliyor.

Rüyada yılan öldürdüğünü görmek ne anlama gelir, nasıl tabir edilir? Rüyada yılan öldürmek
Yaşam

Rüyada yılan öldürdüğünü görmek ne anlama gelir, nasıl tabir edilir? Rüyada yılan öldürmek

Rüya tabirlerinde rüyada yılan öldürdüğünü görmenin manası nedir? Rüyada yılan öldürdüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan öldürmek ne ..
Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye ile görüşmeler...
Dünya

Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye ile görüşmeler...

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye ile ek S-400 sevkiyatına yönelik görüşmelere ara veri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay