Erol Bulut kendinden emin! "Göztepe'ye saygı duyacağız, ancak..."

Ligde şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, Göztepe karşılaşması öncesi futbolcularını uyardı. Bulut, “Trabzon deplasmanına moralli gitmek istiyorsanız, Göztepe maçını mutlaka kazanmalısınız” dedi. 90 dakika boyunca ciddiyeti ellerinden bırakmayacaklarını da vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, “Artık kritik haftalara girdik. Bu aşamada kaybedilecek puanlar, zirve yarışında bizi bir hayli zorlar. Şu anda zirveye göz dikmiş, en az 4 takım var. Hata lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam sözlerine “Göztepe’ye saygı duyacağız. Ancak gücümüzü de sahaya yansıtıp, bu karşılaşma sonunda gülen taraf olacağız. Ancak bu maçta alınacak galibiyet, bizim Trabzon deplasmanına daha moralli daha güvenli gitmemizi sağlayacak. Sizlerden Göztepe maçında gereksiz kartlar görmemenizi ve takımınızı Trabzonspor karşısında eksik bırakmamanızı istiyorum” diyerek son verdi.

Kaynak: Fanatik