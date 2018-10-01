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Erol Bulut: İstediğimiz puanı aldık!

Süper Lig’in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da, teknik direktör Erol Bulut, skordan memnun olduğunu söyledi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 22:32
Erol Bulut: İstediğimiz puanı aldık!

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Başakşehir karşısında aldıkları beraberlik sonrası istedikleri 1 puanı aldıklarını belirtti. 

Süper Lig’in 7. haftasında Medipol Başakşehir evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan E.Y. Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Başakşehir karşısında zor bir maç olacağını bildiklerini ifade ederek, “Tüm hafta buna yönelik çalıştık. Rakibin paslarla geleceğini biliyorduk. Biz çok iyi defans yaptık iyi mücadele ettik. İlk yarıda kullandığımız kornerle öne geçtik. 2. yarı daha baskılı oynayacaklarını biliyorduk. Bütün hafta buna çalıştık. Yakaladığımız toplarda biraz daha iyi çıksaydık 2. golü bulabilirdik. İstediğimiz 1 puanı aldık. Biz gelişen bir takımız. 1 sene oldu Malatyaspor’a geleli. Geçen senede iyi defans yapıyorduk. Her geçen gün kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu sene iyi bir başlangıç yaptık. 11 puanımız var yolumuza güzel devam ediyoruz. Umarım istediğimiz yere sezon sonunda geliriz. Ertaç’ın bileğinde ağrı vardı. MR çekildi ve ödem vardı. Ağrılar artınca oynayamayacağını iletti. O yüzden Fabian’ı tercih ettik. Bugün hatasız oynadı. Çok iyi net pozisyonları çıkardı. 2 kalecimizden de memnunuz. Adem Büyük’ün olayını görmedim. Bana devre arasında iletildi. Bir şey diyemeyeceğim” şeklinde konuştu. 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 22:32
  1. Ağrı
  2. Erol Bulut
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Başakşehir

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