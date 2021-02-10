Erol Bulut işi şansa bağladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybederek kupaya veda ettikleri maçın ardından rakiplerinin şanslı olduğunu söyledi.

Bulut, maçın ardından yayıncı kuruluşa şu ifadeleri kullandı:

"Maç bizim kontrolümüzde başladı. Rakip kendi kalesinin önünü kapattı, 120 dakika boyunca bu şekilde oynadılar. 45. dakikada yaptığımız basit hatadan yediğimiz bir gol oldu. 70 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldık, ona rağmen baskılı oynadık."

"Orta yapmak isteyen Gulbrandsen'le ikinci golü yemiş olduk. Rakip biraz şanslıydı o pozisyonda."

"Kontrol bizdeydi. Tur atlamadık ve bir şey ifade etmiyor. Bu maçı bugün burada unutacağız. Karagümrük maçına hazırlanmamız lazım. Bu maçta yeterince efor sergiledik. En çabuk şekilde toparlanıp, cumartesi maça en hızlı şekilde hazır olmamız lazım."