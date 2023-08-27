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Spor Erol Bulut İngiltere'de ilk zaferini kazandı
Spor

Erol Bulut İngiltere'de ilk zaferini kazandı

Yeniakit Publisher
2023-08-27 02:07:00 -
Erol Bulut İngiltere'de ilk zaferini kazandı

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City İngiltere Championship'in 4.haftasında sahasında ağırladığı Sheffield Wednesday'i 2-1'lik skorla yendi.

İngiltere Championship'in 4.haftasında Erol Bulut'un ekibi Cardiff City sahasında Sheffield Wednesday'i konuk etti. Cardiff Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Cardiff'in galibiyet gollerini 40. dakikada Ike Ugbo ve 90+8'de penaltıdan Ryan Wintle attı. Sheffield Wednesday'in tek golü ise 76.dakikada Barry Bannan'dan geldi.

Bu sonuçla Cardiff City ligdeki puanını 4'e yükseltirken, Sheffield Wednesday henüz puanla tanışamamış oldu. Ayrıca Erol Bulut da yeni takımındaki ilk galibiyetini aldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Cardiff City deplasmanda Ipswich Town'a konuk olacak. Sheffield Wednesday, Leeds United deplasmanına çıkacak.
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