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Spor Erol Bulut Gustavo için kararını verdi
Spor

Erol Bulut Gustavo için kararını verdi

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Gustavo için kararını verdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 15:28:00 -
Erol Bulut Gustavo için kararını verdi

Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo'nun dizinde ödem oluşmuştu ve Galatasaray derbisi öncesi herkesin gözü kulağı Luiz Gustavo’daydı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray derbisine saatler kala dizindeki ödem tam olarak inmeyen Luiz Gustavo için kararını verdi.

Dizindeki ödem tam olarak geçmeyen Luiz Gustavo’yu, Erol Bulut şu an itibariyle derbide oynatmayı düşünmüyor. Gustavo ödem tam geçmedi için dizini rahat hareket ettiremiyor. Erol Bulut da yoğun maç trafiğinde Brezilyalı oyuncuyu riske etmek istemiyor.

Fenerbahçe’de derbi önce büyük bir motivasyon ortamı sağlanmış durumda. Teknik ekip, sakat oyuncular dahil tüm takımı kampa almış durumda. Derbi öncesi takımın kenetlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: Fanatik

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