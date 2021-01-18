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Spor Erol Bulut: Daha iyisini oynayabilirdik
Spor

Erol Bulut: Daha iyisini oynayabilirdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, çok üst düzey bir maç olmadığını ve daha iyisini oynayabilecekelrini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 22:53:00 -
Erol Bulut: Daha iyisini oynayabilirdik

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, birçok gol pozisyonu yakaladıklarını belirtti.

Kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını vurgulayan Bulut, "Güzel bir maç oldu. 3-1'lik bir galibiyet aldık ama daha da farklı olabilirdi. Yeterince pozisyona girdik. Rakibe golle beraber 2-3 pozisyon verdi. Çok üst düzey bir maç olmadı evet daha iyisini oynayabilirdik ama önemli olan kazanmaktı. Futbolcularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlıkları sebebiyle maça devam edemeyen Serdar Aziz ve Enner Valencia'nın durumlarının yarın belli olacağını dile getiren Bulut, Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Mesut Özil'le henüz görüşmediklerini aktardı.

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