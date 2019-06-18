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Erol Bedir’den Deniz Türüç yorumu

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç’ün hangi takıma transfer olacağına dair açıklama yaptı.

18 Haziran 2019 Salı 15:35
Erol Bedir’den Deniz Türüç yorumu

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç’ün hangi takıma transfer olacağına dair açıklama yaptı.


Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon öncesi Seçimli Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da kulüp başkanı Başkanı Erol Bedir, transfer görüşmelerini de sürdürüyor.


Sarı Kırmızılı takımın en önemli isimlerinden birisi olan Deniz Türüç ile ilgili çıkan transfer haberleri ile ilgili olarak konuşan Başkan Erol Bedir, gerek Galatasaray’dan gerekse Fenerbahçe’den resmi bir teklif gelmediğine söyledi. Başkan Bedir, "Deniz Türüç hangi takımda oynamak ister, kimi tercih eder bilemiyorum. Ancak Deniz ile 1 yıllık daha sözleşmemiz var. Burada olmaktan da mutlu" dedi.


Deniz Türüç ile ilgili tasarruflarını daha öncede açıkladıklarının altını çizen Başkan Erol Bedir, "Gerçekten Deniz Türüç’ü isteyen varsa, bizimle anlaşmaya varmadan da alıp götürebilir. Deniz’in çıkış opsiyonu 10 Milyon Avro. Bu parayı veren herkes, bize sormadan Deniz ile sözleşme yapabilir" açıklaması yaptı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:35
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