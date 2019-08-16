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Erol Bedir: "Kayserispor sezona damga vuracak"

İstikbal Mobilya Kayserispor, düzenlediği törende yeni transferleri ve futbolcuları tanıttı.

16 Ağustos 2019 Cuma 22:10
Erol Bedir: "Kayserispor sezona damga vuracak"

İstikbal Mobilya Kayserispor, düzenlediği törende yeni transferleri ve futbolcuları tanıttı. Törende konuşan Kulüp Başkanı Erol Bedir, İstikbal Mobilya Kayserispor’un sezona damga vuracağını söyledi.


Kulüp Tesislerinde düzenlenen törende yeni transferler, sözleşmesini uzatan oyuncular ve takımda sözleşmesi devam eden oyuncular ve teknik heyet tek tek platforma davet edildi. Burada yeni transferler adına İspanyol kulüp Valencia’dan transfer edilen Aymen Abdennour konuştu. Kayseri’de olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Abdennour, "Kayserispor’a geldiğim, buraya imza attığım için çok mutluyum. Sizleri bu şekilde görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Yarın maçta da aynı coşkuyla elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanacağız. Maçı kazandıktan sonra da hepimiz coşacağız. Ama yarın maçta bundan daha fazla kalabalık olmanızı istiyoruz. Umarım oynadığımız güzel maçlarla, güzel sonuçlarla yol sonunda en güzel yerde oluruz. Yarınki maçta hepinizi stada bekliyoruz" dedi.



Takım Kaptanı Umut Bulut ise yarın oynayacakları ligin ilk maçında sezona güzel bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Aramıza çok kaliteli, çok güzel isimler katıldı. Yönetimimiz, hocamız gereken çalışmaları yapıyorlar. İnşallah yüzümüzün akıyla çok güzel bir sezon geçireceğimizi ümit ediyoruz. Büyük Kayserispor taraftarına çok ihtiyacımız var. Yarın güzel bir başlangıç yapacağımızı ümit ediyorum" şeklinde konuştu.



İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da yarın oynanacak Alanyaspor maçının önemine değinerek, "Yeni sezonumuz inşallah hayırlı bir şekilde yarın alacağımız 3 puanla başlar ve ligi de en güzel şekilde bitirmemiz için de var gücümüzle mücadele edip en iyi takım halinde de sizlere en iyi futbolu sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yarın çok önemli bir gün. Bütün Kayseri’ye buradan sesleniyorum; kendi evimizde oynayacağımız bir maç, ligde transferi henüz bitirmiş değiliz. Kayserispor’da transfer bitmez. Yarın bütün taraftarları 90 dakika boyunca futbolcu arkadaşlarımızı sabırla motive etmek zorundayız. Çünkü futboldan öteye yarınki mücadele çok önemli. Biz de teknik ekip ve futbolcularım olarak farklı bir oyun anlayışı, farklı bir tempo ve 90 dakika sonunda da tribünleri selamlayan bir takım görüntüsü vermek istiyoruz" diye konuştu.



Erol Bedir: "Kayserispor sezona damga vuracak"


Kayserispor’un gücünü göstereceklerini ifade eden İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ise yaptığı konuşmada, "İnşallah zaman içerisinde dosta düşmana, içeriye dışarıya Kayserispor’un gücünün ne olduğunu Allah’ın izniyle göstereceğiz. 2019-2020 sezonuna Kayserispor mührünü basacak inşallah. Her türlü sıkıntının konuşulduğu, tartışıldığı belki abartıldığı bir ortamda karşınızda 17-18 tane hemen hemen tüm Türkiye’deki takımların tabiri caizse ağzının suyu akacak transfer yaptık. Geçen sene takımımıza hizmet eden arkadaşlarımızın bir çoğunu takımda tuttuk. Şu anda tabanca gibi bir takım ve hocamızla birlikte yarından itibaren huzurlarınızda. Nasıl başlarsak öyle gider. Yarın Kadir Has’ı öyle bir dolduralım ve öyle bir şenlendirelim ki buradan vurduğumuz ses İstanbul’dan duyulsun" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 22:10
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