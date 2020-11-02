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Dünya Ermenistanlılar Arap ülkesinde harekete geçti
Dünya

Ermenistanlılar Arap ülkesinde harekete geçti

Cephe hattında büyük darbe yiyen Ermenistan, uluslararası arenada sinsi hamlelerini sürdürüyor. Ülke adına Lübnan'da çalışmalarını sürdüren bir grup Ermenistan vatandaşının cephe hattı için asker toplama çalışmaları yaptığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:37:00 -
Ermenistanlılar Arap ülkesinde harekete geçti

Lübnan'da Ermenilerin yaşadığı mahallelerde Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker ve para toplama masaları kuruldu.

Ermenistan'ın, 27 eylül sabahı Terter Rayonu ve Füzuli Rayonu'nda sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıya Azerbaycan ordusu karşı hücuma geçerek karşılık verdi. Bu kapsamda Dağlık Karabağ bölgesinde işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, birçok kritik noktayı ele geçirildi.

Karabağ'da savaşmak için asker topluyorlar

Azerbaycan karşısında çaresiz kalan ve çok sayıda askerini kaybeden Ermenistan ordusuna, Lübnan'daki Ermenilerden destek geldi. Ermenilerin yaşadığı mahallelerde,Dağlık Karabağ'da savaşmak için para yardımı ve gönüllü asker toplama masaları kuruldu.

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