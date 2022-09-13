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Gündem Ermenistan'la çatışmalar başladı! Türkiye'den Azerbaycan teması
Gündem

Ermenistan'la çatışmalar başladı! Türkiye'den Azerbaycan teması

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz Türkiye olarak sürekli yanınızdayız. Beraberiz, biriz. Her zaman dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 18:56:00 -
Ermenistan'la çatışmalar başladı! Türkiye'den Azerbaycan teması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefon görüşmesinde, Ermenistan ile çatışmaların yeniden başlamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Oktay, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefonda görüştü.

Görüşmede Asadov'a "Değerli kardeşim" şeklinde hitap eden Oktay, yaşanan çatışmalar nedeniyle üzgün olduğunu ifade ederek, "Biz Türkiye olarak sürekli yanınızdayız. Beraberiz, biriz. Her zaman dayanışma içerisindeyiz. Ben, Cumhurbaşkanımızın da bu vesileyle tekrar başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmek isterim." dedi.

Asadov da Türkiye'nin sergilediği dayanışma ve verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

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