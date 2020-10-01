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Dünya Ermenistan'ın sivilleri vurdu anlar canlı yayında görüntülendi!
Dünya

Ermenistan'ın sivilleri vurdu anlar canlı yayında görüntülendi!

Azerbaycan ordusunun karşısında darma duman olan Ermenistan, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Terter’de top mermisinin patlaması sonucu 1 sivil şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:17:00 - 2020-10-01 11:18:56

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor.

Azerbaycan ordusunun gücü karşısında geri çekilmek zorunda kalan Ermeni askerleri sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor.

Ermenistan’ın saldırılarında çok sayıda sivil şehit oldu. Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hain saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 16'ya çıkarken yaralı sayısı 55 oldu.

Dehşet anları

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermeni kuvvetlerinin Terter iline topla ateş açması sonucu 1 siviş şehit oldu. Otobüs Durağına isabet eden top mermisinin patlaması sonucu hayatını kaybedne sivilin hastaneye götürülme anı kameraya yansıdı.

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