Ermenistan'ın sivilleri vurdu anlar canlı yayında görüntülendi!
Azerbaycan ordusunun karşısında darma duman olan Ermenistan, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Terter’de top mermisinin patlaması sonucu 1 sivil şehit oldu.
Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor.
Azerbaycan ordusunun gücü karşısında geri çekilmek zorunda kalan Ermeni askerleri sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor.
Ermenistan’ın saldırılarında çok sayıda sivil şehit oldu. Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hain saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 16'ya çıkarken yaralı sayısı 55 oldu.
Dehşet anları
Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermeni kuvvetlerinin Terter iline topla ateş açması sonucu 1 siviş şehit oldu. Otobüs Durağına isabet eden top mermisinin patlaması sonucu hayatını kaybedne sivilin hastaneye götürülme anı kameraya yansıdı.