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Aktüel Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller için gıyabi cenaze namazı kılındı
Aktüel

Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:07:57 -
Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller için gıyabi cenaze namazı kılındı

MERSİN (AA) - Ermenistan'ın Azerbaycan kentlerine yönelik füze saldırısında hayatını kaybeden siviller için Mersin'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ndeki öğle namazının ardından, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füze saldırılarında hayatını kaybeden siviller için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Türk ve Azerbaycan bayrağı açan grup, dua edip tekbir getirdi.

AGD adına açıklama yapan Hasan Aslan, Azerbaycan'ın toprağı olan Dağlık Karabağ'ın 1991'den beri Ermenistan tarafından işgal altında olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın 1991'den beri yapılan hiçbir anlaşmaya uymayıp müzakere sürecinde de saldırmaya devam ettiğini belirten Aslan, 1992 yılında Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştirdiğini aktardı.

Aslan, Türk halkının Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, "Yıllardır Ermenistan'ın saldırgan tutumu karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koyamayan uluslararası toplum, bugün bir kez daha çifte standartlı bir tutum sergilemektedir. Zalim ve işgalci Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum Azeri kardeşlerimizi çoluk çocuk demeden şehit etmektedir. Karabağ, Azerbaycan'dır. Azerbaycan Karabağ'dır. Bölünmez bir bütün olan Azerbaycan topraklarında yaşanan işgalin bir an öncesi son bulması gerekmektedir." dedi.

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