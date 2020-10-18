  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller için gıyabi cenaze namazı
Aktüel

Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller için gıyabi cenaze namazı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:15:16 -
Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller için gıyabi cenaze namazı

SAMSUN (AA) - Samsun'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Samsun Büyük Cami'de ikindi vakti kılınan gıyabi cenaze namazında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füze saldırılarında hayatını kaybeden siviller için dua edildi.

AGD Samsun Şubesi Başkanı Şenol Altun, yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin dağılması ile ortaya çıkan Dağlık Karabağ sorununun sıcak çatışmaya dönüştüğüne dikkati çekti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın öz topraklarına saldırarak yüzlerce Azerbaycanlı vatandaşı katlettiğini belirten Altun, binlerce kişiyi de evlerinden uzaklaştırıp vatan hasreti çektirdiğini dile getirdi. Altun, Ermenistan'ın 1991 yılından beri yapılan hiçbir antlaşmaya uymadığını, müzakere sürecinde bile saldırmaya devam ettiğini vurguladı.

Yıllardır Ermenistan'ın saldırgan tutumu karşısında gerekli tepkiyi ortaya koymayan uluslararası toplumun bugün bir kez daha çifte standart uyguladığına işaret eden Altun, 30 yıldır ihmalkar bir tutum sürdüren Minsk üçlüsünün de çözüm odaklı davranmaktan çok uzak olduğunu ifade etti.

Zalim ve işgalci Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum sivilleri katlettiğine işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Bu hain saldırılar, barış ahlakından uzak olan Ermenistan'ın savaş ahlakından da yoksun olduğunu göstermektedir. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildiriyoruz. Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Karabağ'dır. Bölünmez bir bütün olan Azerbaycan topraklarında yaşanan işgalin bir an önce son bulması gerekmektedir."


,


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan askerleri kuşatma altında iddiası! Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı
Dünya

Azerbaycan askerleri kuşatma altında iddiası! Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı

İşgalci Ermenistan ordusu karşısında başarılı operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusunun kuşatma altında olduğuna dair iddialara ilişkin ..
Türkiye'den Suudi Arabistan'a olay cevap: Gülüp geçiyoruz
Gündem

Türkiye'den Suudi Arabistan'a olay cevap: Gülüp geçiyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bazı ülkelerin Türkiye'ye boykot kararlarına gülüp geçiyoruz. Önce onlar kendi ayaklarında bağ..
Bunu yaparsanız korona sizi daha kolay bulur!
Korona Virüs

Bunu yaparsanız korona sizi daha kolay bulur!

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Nevzat Tarhan, Yeni Akit'e özel röportaj verdi. Tarhan, herkesin merak ettiği 'Koronavirüse karşı psik..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay