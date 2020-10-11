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Aktüel Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı 41'e yükseldi
Aktüel

Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı 41'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-11 12:42:05 -
Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı 41'e yükseldi

BAKÜ (AA) - Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısı 41'e, yaralı sayısı 205'e yükseldi.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 11 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı.

Açıklamaya göre, belirtilen dönemde 41 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 205 sivil yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 1165 ev, 57 apartman, 146 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi de yaralanmıştı.


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