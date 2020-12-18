Ermenistan'ın hain saldırı planı son anda önlendi
Ermenistan'ın Karabağ'da Azerbaycanlı askerlere saldırma planı son anda engellendi. Olaya ilişkin açıklamayı Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov yaptı.
Azerbaycan ordusu Karabağ'da hain bir saldırı hazırlığında olan 60'a yakın Ermenistan askerini esir aldı.
Ceyhun Aşirov açıkladı
Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov twitter hesabından yaptığı paylaşımla Ermenistan'ın hain planının son anda önlendiğini duyurdu. Aşirov, "Karabağ bölgesinde Azerbaycan Ordusuna saldırı yapmaya çalışan 60'a yakın Ermeni askeri esir alındı." dedi.
Ermenistan 44 gün süren çatışmalar sonunda Azerbaycan karşısında hezimete uğramış vwe ateşkesten sonra düzenlediği hain saldırıda 4 Azerbaycan askerini şehit etmişti.