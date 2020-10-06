  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu! Azerbaycan için kritik öneme sahip alanı vuruyor
Yerel

Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu! Azerbaycan için kritik öneme sahip alanı vuruyor

Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan'ın, sürekli Gence'deki alanları vurma sebebi ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:33:00 -
Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu! Azerbaycan için kritik öneme sahip alanı vuruyor

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını Ermenistan'dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonlarına devam ederken, Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef alıyor. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye roketlerle gerçekleştirdiği saldırı sonucu yaralılar olduğu öğrenildi.

Ermenistan'ın son günlerde Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence ve çevresindeki sivil bölgeleri hedef alması dikkat çekiyor.

Gence, Batı için koridor

Hürriyet'in haberine göre; Ermenistan işgali altındaki Karabağ'ın çevresinde bulunan ve 100 kilometre genişliğindeki Gence Koridoru, Rusya ve İran'a komşu Azerbaycan'ı Batı dünyasına bağlayan en önemli geçiş.

Adını sürekli olarak füzelerin hedefi olan Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'den alan 'koridor', Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, TANAP ve Bakü-Supsa doğalgaz boru hatlarının geçiş noktası.

Batı Avrupa'yı Kafkaslara bağlayan fiber optik kablolar, Avrupa'yı Çin'e bağlayan E-60 karayolu ve Bakü-Tiflis-Kars tren yolu bu çok kritik bölgeden geçiyor. Batı ülkeleri Doğu ile ticaretinde İran ve Rusya'yı baypas etmek için Gence Koridoru'nu yoğun olarak kullanıyor.

Dağlık Karabağ'da askeri başarı elde edemeyen Ermenistan'ın sivil altyapıları ve enerji geçişlerine yakın bölgeleri hedef alması dikkat çekiyor. Gence Koridoru'nda Azerbaycan'ın kritik altyapısı çok dar bir alanda ilerliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ottoman

Anlamadığım şey bizde kısasa kısas var vurdum genceyi doğrudan vursunlar erivani neydi o haydutların başının adı palayrasyanmıydı hemi de onun kaldığı yeri bakalım bir daha yapıyorlarmış aynı hatayı bizdeki hoş görü başımıza bela biz tek karabağı deyil Ermenistan bir kısmını daha istıyoruz beklentimiz böğle yaşasın Turan birliği
  • Yanıtla
Ukrayna'dan Türkiye'ye flaş teklif! 'Ankara'ya bildirdik' diyerek duyurdular
Dünya

Ukrayna'dan Türkiye'ye flaş teklif! 'Ankara'ya bildirdik' diyerek duyurdular

Türkiye'nin 2020 yılı itibariyle 107 İHA teslim ettiği Ukrayna, 48 adet Baykar Savunma ürünü Bayraktar TB2 SİHA için Ankara'ya teklifte bulu..
Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!
Teknoloji

Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!

Apple, yeni iOS güncellemesi ile birlikte İphone'larda şarj sorunu yaşandığını kabul etti.
İran'dan Azerbaycan-Ermenistan açıklaması: Toprakları terk edip uluslararası sınırlarına çekilmeli
Dünya

İran'dan Azerbaycan-Ermenistan açıklaması: Toprakları terk edip uluslararası sınırlarına çekilmeli

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Da..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay