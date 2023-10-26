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Dünya Ermenistan'ın döşediği mayınlar... 3 bin Azerbaycanlı şehit oldu!..
Dünya

Ermenistan'ın döşediği mayınlar... 3 bin Azerbaycanlı şehit oldu!..

Yeniakit Publisher
2023-10-26 16:06:00 -
Ermenistan'ın döşediği mayınlar... 3 bin Azerbaycanlı şehit oldu!..

Ermenistan'ın döşediği mayınlar nedeniyle 1991 yılından bu yana 3 bin 413 Azerbaycanlı şehit oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, 1991 yılından bugüne kadar 3 bin 413 Azerbaycanlının Ermenistan'ın döşediği mayınların kurbanı olduğunu açıkladı.

Hacıyev, X hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarını işgali döneminde ve 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan arazilerinde döşediği mayınların neden olduğu can kayıplarıyla ilgili bilgi paylaştı.

2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bu yana Ermenistan'ın döşediği mayınların patlaması sonucu 65 Azerbaycanlının yaşamını yitirdiğini aktaran Hacıyev, 269 Azerbaycanlının ise yaralandığını bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin 50'sinin sivil, 15'inin asker olduğunu belirten Hacıyev, 1991 yılından bugüne kadar 3 bin 413 Azerbaycanlının Ermenistan'ın döşediği mayınlarda yaşamını yitirdiğini kaydetti.

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