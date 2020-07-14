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Dünya

Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlendiği kalleş saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği kalleş saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsüü Dmitriy Peskov, Rusya'nın arabuluculuğa hazır olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:19:00 -
Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlendiği kalleş saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalardan derin endişe duyuyoruz. Her iki tarafı da itidale ve ateşkes rejimi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Farklı düzeylerde dile getirdiğimiz gibi Rusya, Minsk Grubu eş başkanı sıfatıyla çözüm için arabuluculuk yapmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Bakü ve Erivan'daki mevkidaşlarıyla yoğun telefon görüşmeleri yaptığını anımsatan Peskov, her iki tarafı bir kez daha itidale çağırdıklarını vurguladı.

Rusya, ABD ve Fransa'nın eş başkanlığındaki AGİT Minsk Grubu'nun öncülük ettiği barış görüşmeleri, 1994 yılındaki ateşkesten bu yana sürüyor.

7 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, 7 askerin şehit olduğunu söylemişti. Veliyev, Ermenistan ordusundan ise yaklaşık 100 askerin de öldürüldüğünü belirtmişti.

 

 

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