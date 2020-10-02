Ermenistan'ın alçak tezgahı deşifre oldu

27 Eylül'de başlayan çatışmalar neticesinde Azerbaycan'ın ezici gücü karşısında çaresiz kalan Ermenistan'ın son umudu kara propaganda oldu.

Ermenistan daha önce Karabağ bölgesine 300 PKK'lı teröristi, ayrıca Lübnan ve Suriye'den militan getirmesine rağmen; Türkiye’nin Suriye Milli Ordusu (SMO) mensuplarını Karabağ'a çatıştırmak için getirdiğini ve bir adet Rus yapımı SU-25 savaş uçaklarının Türkiye tarafından vurulduğunu iddia etmiş ancak hiç bir delil sunamamıştı.

Azerbaycan tarafından yapılan araştırmalarda Karabağ'a Lübnan ve Suriye'den Ermenistan için gelen militanların olduğu belirlenmiş, Azerbaycan Savunma Bakanlığınca da savaş uçaklarının dağa çarparak düştüğü açıklanmıştı.

Destek bulamayınca yalana sarıldılar

Ermenistan Başbakanı Paşinyan daha önce arayarak yardım istediği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi isimlerden istediğini alamayınca gözünü kara propagandaya ve yalan haberlere çevirdi.

Ermenistan, sivilleri kendileri hedef almasına karşın, batı medyasına ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) menşeli medyalara sürekli yalan haber aktatıyorlar.

Sivil kıyafetlerle görüntülendiler

Son olarak sivil kıyafet giymiş olan Ermeni askerlerin cephede Azerbaycan bölgesini top atışlarıyla vurduğu belirlendi. Deşifre olan görüntüler sonrası, Ermenistan'ın "sivilleri öldürüyorlar" yalanını yaymak için askerlerini sivil kıyafetlerle cepheye gönderdiği de ortaya çıkmış oldu.

Sözde sivil öldürdüğü iddia edilmek istenen Azerbaycan'ın üzerinde uluslararası bir baskı oluşturup, Karabağ'ın özgürleştirilmesi için başlatılan operasyonun durdurulması gündeme getirilmek isteniyor. Ancak yayılan görüntülerden sonra bu kirli planları deşifre oldu.