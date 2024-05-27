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Dünya Ermenistan'ı sel vurdu! Ölüler var
Dünya

Ermenistan'ı sel vurdu! Ölüler var

Yeniakit Publisher
2024-05-27 18:59:00 - 2024-05-27 19:06:45
Ermenistan'ı sel vurdu! Ölüler var

Ermenistan'da meydana gelen sel felaketinde birçok köprü çökerken 4 kişi hayatını kaybetti.

Ermenistan’ın Lori ve Tavuş bölgelerinde sel felaketi yaşandı. Dün yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklamada bulunan Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan, “Sabah itibarıyla kurtarma operasyonları tekrar başladı. İçişleri Bakanlığı’na ait 100’den fazla ekip olay yerinde çalışıyor. Lori ve Tavuş bölgelerinin farklı noktalarında 429 kişi tahliye edildi. Felaket bölgesinde 4 kişinin cesedine ulaşıldı” dedi.

“Toplamda 17 köprü çöktü”

Sel felaketi nedeniyle bölgede ağır tahribatın da yaşandığını aktaran Sanosyan, “Toplamda 17 köprü çöktü. Bunların bir kısmı küçük köprüler. Ancak 5 büyük köprü de çöktü ve onları restore etmek için büyük çaba ve zaman gerekecek. Bu köprülerin çökmesi sonucunda yerleşim yerleriyle bağlantı konusunda ciddi sorunlar oluştu. Küçük yerleşim yerleri için çözümler bulunmuş ve bu yerlerle bağlantı sorunu yok. Ancak büyük köprülerin çökmesinden bağlantı sorunu oluştu” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Ermenistan başbakanı Paşinyan bile artık soykırım teranelerini inanmadığı gibi büyük Ermenistan hayalinin de, hayalden ibret olduğu sonucunu beyan etti, ancak ABD ve Avrupa Ülkeleri hala soykırım bahanesiyle Türkiye'yi zor duruma sokmak istemelerine anlamak mümkün değil
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