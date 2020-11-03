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Dünya Ermenistan'dan yasaklı silah ile alçak saldırı!
Dünya

Ermenistan'dan yasaklı silah ile alçak saldırı!

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı "beyaz fosforlu top mermisi" kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 22:39:00 - 2020-11-03 22:43:19
Ermenistan'dan yasaklı silah ile alçak saldırı!

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunca, Terter ilinin Sehlebad köyüne uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış beyaz fosforlu top mermisi atıldığı bildirildi.

Düştüğü yerde patlamayan mermi, taşınması mümkün olmadığı için ANAMA uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hale getirildi.

 

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