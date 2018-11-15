Ermenistan'dan skandal Kevin Öksüz hamlesi! Davayı geri çektiler
Ermenistan Başsavcılığı Sözcüsü Arevik Haçatryan, Türkiye'nin iadesini istediği Kevin Öksüz hakkındaki davayı geri çektiklerini açıkladı.15 Kasım 2018 Perşembe 19:36
Ermenistan Başsavcılığı Sözcüsü Arevik Haçatryan, lobi faaliyetleri yürüten ve Ermenistan'da yakalanan Kevin (Kemal) Öksüz hakkında açılan davanın geri çekildiğini söyledi.
Sputnik Ermenistan'a konuşan Haçatryan, "Suç delili bulunmaması nedeniyle Kevin Öksüz hakkındaki dava geri çekildi" dedi.
Türkiye, Öksüz'ün iadesini talep etmişti. Ancak Haçatryan, Türkiye'nin talebinin Öksüz'ün ABD'ye iadesi yönünde karar alındıktan sonra geldiği için Ankara'ya ret cevabı verildiğini ifade etmişti.
Ağustos ayında yakalanmıştı
Interpol tarafından aranan Öksüz, ağustos sonunda Ermenistan'da yakalanmıştı.
Öksüz, ABD Temsilciler Meclisi Etik Komisyonu'na 'sahte belge sunmak'la suçlanıyordu. Kemal Öksüz'ün ABD vatandaşlığı aldıktan sonra ismini Kevin Öksüz olarak değiştirdiği belirtilmişti.
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