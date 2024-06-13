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Dünya Ermenistan'dan provokasyon! Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Dünya

Ermenistan'dan provokasyon! Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Yeniakit Publisher
2024-06-13 21:56:00 -
Ermenistan'dan provokasyon! Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 10.05'ten 17.50'ye kadar Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şerur ilinin Havuş, Ordubat ilinin Nürgüt, Şahbuz ilinin Güney Kışlak köyleri istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince ateş açıldığı bildirildi.

Yerel saatle 19.50'de ise Babek ilinin Yukarı Buzgov köyü istikametindeki mevzilere ateş edildiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği kaydedildi.

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