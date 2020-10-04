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Dünya Ermenistan'dan kuyruğu dik tutma çabası! "Azerbaycan Magadiz'i kontrol altına alamadı"
Dünya

Ermenistan'dan kuyruğu dik tutma çabası! "Azerbaycan Magadiz'i kontrol altına alamadı"

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine saldırısı sonrası karşı harekat başlatan Azerbaycan ordusu Magadiz bölgesini ele geçirmişti. Kuyruğu dik tutmaya çalışan Ermenistan ise Magadiz'in ele geçirilmediğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 18:29:00 -
Ermenistan'dan kuyruğu dik tutma çabası! "Azerbaycan Magadiz'i kontrol altına alamadı"

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Stratejik noktaları tek tek ele geçiren Azerbaycan ordusu dört koldan ilerleyişini sürdürüyor. İşgalci Ermenistan güçlerini darmadağın eden kahraman Azerbaycan ordusu son olarak Magadiz bölgesini ele geçirmişti.

Ağır darbe alan ve yüzlerce askerini cephede kaybeden Ermenistan ise kuyruğu dik tutma derdine düştü. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ordusundan yapılan açıklamada Azerbaycan'ın Magadiz bölgesini ele geçirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

Aliyev duyurmuştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik yürütülen operasyonlar sonucunda Magadiz bölgesinin alındığını ve Azerbaycan bayrağının dikildiğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından Magadiz bölgesinin tamamen Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıklayan Aliyev, "Bugün Azerbaycan ordusu Magadiz'de Azerbaycan bayrağını dikti. Magadiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullanmıştı.

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