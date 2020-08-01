Ermenistan'dan küstah 'Türkiye' açıklaması!

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan, Azerbaycan ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalar yaparak Türkiye'yi hedef aldı.

Mnatsakanyan, Ermeni Şant televizyonuna açıklamasında, Ermenistan-Azerbaycan sırında yaşanan gerilim bağlamındaki Türkiye'nin eylemlerinin 'yıkıcı ve istikrarlaştırıcı politikasının' yeni bir kanıtı olduğu şeklinde skandal bir iddiada bulundu.

Türkiye'nin, Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerilimin başladığı 12 Temmuz'dan bu yana yaptığı açıklamalar ve başvurduğu eylemlerin amacının, 'bu politikasını Güney Kafkasya'ya yansıtmak' olduğunu ileri süren Mnatsakanyan, "Bu bizim için son derece kabul edilemez. Buna karşı mücadele ettik ve bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye’nin bölgedeki tüm hırslarına karşı koyacağız. Bu anlamda, ulusal ve uluslararası formatlarda elimizdeki tüm araçları kullanıyoruz" diye küstah ifadeler kullandı.

Ayrıca Türk uzmanların Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması (SFE) kapsamındaki denetim için Ermenistan'a gelmesine izin vermeme kararını değerlendiren Mnatsakanyan, bunun, Türkiye ve Azerbaycan'ın son ortak tatbikatına uygun cevap olduğunu savunarak şu tepki çeken sözleri sarf etti:

"SFE ve Viyana Anlaşması kapsamındaki askeri denetim, kendi içinde çok önemli bir araç içermekte. Bu, karşılıklı güven ortamının oluşması ve güvenlik çıkarlarının karşılıklı olarak dikkate alınması için bir araç. Türkiye’nin yaptıkları ise elbette bu karşılıklı saygının tezahürü değil."