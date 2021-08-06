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Dünya Ermenistan’dan küstah saldırı! Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan açıklama
Dünya

Ermenistan’dan küstah saldırı! Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Dağlık Karabağ’da istediğini alamayan ve küstah provokasyonlarına devam eden Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 11:00:00 -
Ermenistan’dan küstah saldırı! Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Dağlık Karabağ'da tüm dünyaya rezil olan Ermenistan ordusu bir küstahlığa daha imza attı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 Ağustos'ta Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 23.00'den 23.50'ye kadar ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kelbecer'in İstisu köyündeki mevzilerin de Ermenistan'ın Basargeçer ilinin Yukarı Zağalı köyündeki bölgelerden ateşe tutulduğu belirtildi.

Karşı tarafın misilleme ateşiyle susturulduğu, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu aktarılan açıklamada, çatışmalarda Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

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Yorumlar

Hayıııııııır

Türk diktatörlüğünün yaptığı küstahlık değil ama Ermenistan gibi pırıl pırıl bir devletin yağtığı küstahlık, HADİ ORADAN!
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yücel

Afganistanda saldırı olursa karşılık veririz diyen kafir rusya senin himaye ettiğin ermeni domuzu azerbaycana saldırıyor neden sesin çıkmıyor
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