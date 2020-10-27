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Dünya Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber
Dünya

Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber

İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'a bağlı Berde kentine düzenlediği roket saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 10 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:01:00 - 2020-10-27 17:40:11
Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber

Azerbaycan ordusunun yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren ve 3'üncü kez insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan, yine masum sivilleri hedef aldı.

Berde'ye roket saldırısı düzenlendi

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Berde şehrine roket saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 10 sivil yaralandı. Saldırıda 8 yaşında bir kız çocuğu da yaşamını yitirdi.

Geçicisi insani ateşkesi ihlal ettiler

Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da, 26 Ekim'de yerel saatle 08:00'da başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Azerbaycan ve Ermenistan Moskova'da yapılan görüşmeler sonrasında 10 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almış, ancak Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu sivil can kayıpları yaşanmıştı.17 Ekim'de tekrar devreye girdiği duyurulan ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edilmişti.

Son durum

Karabağ Savaşının başlamasının üzerinden tam bir ay geçmişken, Azerbaycan; 4 şehir, 4 kasaba, 165 köy ve Murov Dağı ile çok sayıda stratejik yükseklik Ermenistan'dan geri alınmış durumda.

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