Ermenistan'dan dikkat çeken "Ağrı Dağı" kararı
Ermenistan'dan dikkat çeken "Ağrı Dağı" kararı

Ermenistan, Azerbaycan ile ilişkileri normalleştirme adımları kapsamında pasaport ve vize damgalarından Ağrı Dağı görselini kaldırdı.

Ermenistan'ın Azerbaycan ile yaşanan savaş ve Dağlık Karabağ'dan çekilme sürecinin ardından attığı diplomatik adımlar devam ediyor. Hükümetin aldığı kritik bir karar bugün itibarıyla resmiyet kazandı.

 

AĞRI DAĞI SEMBOLÜ UYGULAMADAN KALDIRILDI

 

Ermenistan'da hükümetin 11 Eylül tarihinde aldığı karar kapsamında, ülkeye giriş ve çıkışlarda kullanılan pasaport damgalarındaki değişiklik resmen yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle Ermenistan pasaportlarında kullanılan ve Ağrı Dağı'nın da yer aldığı damga, bugün itibarıyla uygulamadan kaldırıldı.

Bu adım, Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirme çabalarının bir işareti olarak yorumlanıyor.

 

PAŞİNYAN: KARAR GÜVENLİK STRATEJİSİNDEN KAYNAKLANIYOR

 

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada, Ağrı Dağı'nın pasaportlardan kaldırılması konusunun Türkiye ile hiçbir müzakerede gündeme gelmediğini belirtmişti.

Paşinyan, kararın temel nedeninin güvenlik stratejisi olduğunu vurguladı:

"Güvenlik stratejisinde meşruiyet unsuru kilit öneme sahiptir. Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini uluslararası olarak tanınan topraklar ve sınırlar çerçevesinde kabul etmemiz gerekir.

Bunu devletimizin sürekliliğini sağlamak için yapıyoruz" demişti.

Bu karar, Ermenistan'ın uluslararası tanınan sınırlar ve egemenlik ilkesine odaklanma çabasını ve komşularıyla ilişkileri normalleştirme isteğini pekiştiriyor.

 

