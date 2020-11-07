Ermenistan'dan bir alçaklık daha!

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun Barda’ya düzenlediği alçak saldırıda bir çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasına göre, bugün Barda’ya Ermenistan tarafından füze saldırısı düzenlendi.

Açıklamada, füzelerden birinin Barda ilinin Yeni Ayrıca köyündeki bir eve isabet ettiği ve 16 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtilirken evde de büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, "Halihazırda Başsavcılık mensupları mevcut durumda mümkün olan tüm soruşturma etkinliklerini yürütüyor" ifadeleri kullanıldı.