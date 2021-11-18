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Gündem Ermenistan’dan Azerbaycan’a küstah saldırı
Gündem

Ermenistan’dan Azerbaycan’a küstah saldırı

Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 11:15:00 -
Ermenistan’dan Azerbaycan’a küstah saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerlerinin, iki ülke sınırının Tovuz ili istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerin dün yerel saatle 17.54'ten 22.52'ye kadar Şemseddin ilinin Çınarlı ve Muğancık köylerindeki mevzilerinden Tovuz ilinin Muncuklu, Ağbulag, Goşa, Kohanebi ve Esrik Cirdahan köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine farklı kalibre silahlarla ateş açtığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşı tarafa misillemede bulunduğu kaydedildi.

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