Ermenistan'dan Azerbaycan'a "barış anlaşması" teklifi

Armenpress'in haberine göre, Paşinyan, ülkesinin başkenti Yerevan'da basın toplantısı düzenledi.

Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e sınırda ikili görüşme yapmayı teklif ettiğini söyledi.

Arabuluculuk teklifleri ve özellikle de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış anlaşmasının imzalanmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyacağı yönündeki son açıklamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Paşinyan, üç taraflı görüşmeleri dışlamadıklarını ancak bu aşamada ikili (Ermenistan-Azerbaycan) formatta ilerlemeyi tercih ettiklerini aktardı.

Paşinyan, Ermenistan hükümetinin kasımda Azerbaycan'da yapılacak 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP29) katılıp katılmayacağına henüz karar vermediğini dile getirerek, kararın atmosfer ve durum değerlendirilerek verileceğini vurguladı.

Barış anlaşması süreci

Başbakan Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a, üzerinde anlaşmaya varılan maddelerle barış anlaşması imzalamayı ve geri kalan konuları daha sonraki görüşmelere bırakmayı teklif ettiğine dikkati çekti.

Ermenistan'ın bu teklifi 30 Ağustos'ta yaptığını anlatan Paşinyan, "Barış anlaşmasının son taslağında 17 madde var. Giriş bölümü de dahil olmak üzere bunların 13'ü üzerinde tamamen mutabık kalınmıştır. Diğer 3 madde ise birden fazla cümleden oluşuyor. Ve bu maddelerin çoğunun özünde de mutabık kalınmıştır. Biz şunu öneriyoruz: Mutabık kalınan tüm maddeleri ve ifadeleri alıp bir barış anlaşması olarak imzalayalım." dedi.

Paşinyan, Azerbaycan ile imzalanan ateşkes anlaşmasından çekilme niyetinde olmadıklarına işaret ederek, bölgesel bağlantıların Rusya'daki bazı ortakların, anlaşmanın mantığını aykırı açıklamaları nedeniyle açılmadığını, ülkesinin bağlantıları açmak istediğini savundu.

Başbakan Paşinyan, Nahçıvan ile Azerbaycan arasında bağlantı sağlamaya hazır olduklarını ancak toprak bütünlüğünün ve egemenliğin tartışılmasını istemediklerini kaydetti.

Ermenistan'daki Rus üssü

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeliklerini her düzeyde dondurduklarını belirten Paşinyan, "Bu safhada, bu kararı yeterli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Paşinyan, ülkesinin KGAÖ'den çıkması için belirlenen bir zaman dilimi olup olmadığı ve Rusya'nın Ermenistan'daki 102'nci Askeri Üssü'ne ne olacağı sorularına, "KGAÖ'den çıkış için bir tarih veya zaman veremem. Askeri üsse ilişkin de bugün bir sorunumuz yok." yanıtını verdi.

Ermenistan Sınır Muhafızlarının Zvartnots Uluslararası Havalimanı'nda görev yaptığını söyleyen Paşinyan, önceden havalimanında görev yapan Rus Sınır Muhafızlarına teşekkür etti. Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki Rus varlığına da artık ihtiyaç duyulmadığını dile getirdi.

Kaynak: AA