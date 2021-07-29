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Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine hain saldırı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 09:17:00 -
Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine hain saldırı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametinde bulunan mevzilerin, yerel saatle 02.45'ten 03.40'a kadar Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden makineli tüfek ve bomba atarlarla ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan mevzilerine yaklaşık 12 adet F-1 tipi el bombası atıldığı belirtildi.

Karşı tarafın misilleme ateşiyle susturulduğu, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedildi.

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