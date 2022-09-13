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Dünya Ermenistan'dan alçaklık: Sınırda çatışma çıktı
Dünya

Ermenistan'dan alçaklık: Sınırda çatışma çıktı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 00:38:00 - 2022-09-13 00:58:37
Ermenistan'dan alçaklık: Sınırda çatışma çıktı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçın yönlerinde büyük çaplı provakasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, bölgedeki dağlık araziden, karanlıktan ve derelerden faydalanarak Azerbaycan ordusu birliklerinin mevzileri ile ikmal yolları arasındaki alanları farklı yönlerde mayınlamaya çalışan Ermeni askerlerinin tespit edildiği ve Azerbaycan askerlerinin müdahelesiyle çatışma çıktığı kaydedildi. Ayrıca, Başarkeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus yerleşimleri istikametinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine çeşitli silahlar, havan toplarıyla yoğun ateş altına alması sonucunda Azerbaycan askerleri arasında kayıpların olduğu ve askeri altyapıya hasar verildiği vurgulandı.

Azerbaycan ordusunun bu yönde konuşlandırılan birimlerince, Ermeni silahlı kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve askeri çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler alındığı ve Ermenistan ordusunun kayıplar verdiği ifade edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çıkan çatışmalardan Ermenistan'ın sorumlu olduğunu ve durumla ilgili kamuoyuna ek bilgi verileceğini açıkladı.

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