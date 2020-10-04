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Dünya Ermenistan’dan alçak girişim! Tarihi şehre saldırdılar
Dünya

Ermenistan’dan alçak girişim! Tarihi şehre saldırdılar

Bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Ermenistan alçak girişimde bulunarak Azerbaycan'ın tarihi şehrine saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 10:58:00 -
Ermenistan’dan alçak girişim! Tarihi şehre saldırdılar

Provokasyonlarından vazgeçmeyen Ermenistan’dan bir küstah girişim daha geldi. Ermenistan birlikleri Azerbaycan’ın tarihi şehri Gence’ye saldırdı. Ermenistan topçu birlikleri bölgedeki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Gence, Terter ve Horadiz kentlerine saldırı yaptığını açıkladı. Yapılan alçak girişime karşı kardeş Azerbaycan harekete geçti.

Bölgede Ermenistan’a karşı sert karşılıklar veriliyor.

Gence şehri, Azerbaycan'ın en önemli ve başkent Bakü'den sonra ikinci büyük şehrinin olduğu belirtildi.

Öte yandan; Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki temas hattı yakınlarında bulunan Terter ve Horadiz kentlerine füze saldırısında bulunduğunu da kaydetti.

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Yorumlar

düşmana aman vermeyin acımayın vurun Allah aşkına.
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kaan

sizde erivana füze gönderin gardaşlar
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